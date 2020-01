Ofensiva jihadista mata 25 militares perto da fronteira com o Mali

Camponeses obtêm títulos e habilitam-se ao crédito

Cento e trinta e três camponeses do município do Cubal (Benguela) receberam, na sexta-feira, títulos de cedência de direitos fundiários no âmbito do programa “Minha Terra”, com o que se habilitam a utilizar as parcelas para prestar garantia na obtenção de crédito bancário.