Mundo

Onda de protestos encerrou estrada

A principal estrada que liga a Tunísia à Argélia continuou bloqueada pelo segundo dia consecutivo, no quadro dum movimento de protesto contra a marginalização da localidade tunisina de Sakiet Si­­di Youssef (noroeste tunisino), sem ne­nhuma actividade industrial, consta­tou-se no local.

Os manifestantes, maioritariamente populações de Sakiet Sidi Youssef, responsabilizam as autoridades tunisinas por esta situação de marginalização em que vive a cidade e pela deterioração da situação social, provocada pelo suicídio dum jovem de 29 anos de idade um dia antes.

As populações exigem a visita do primeiro-ministro, Youssef Chaled, ao local para constatar a deterioração da vida na zona, bem como a abertura dum inquérito sobre o suicídio do jovem.

A secção da Liga Tunisi­na de Defesa dos Direitos Hu­ma­nos da cidade de Kef

de­­­­­nun­­ciou a política de margi­­nalização e negligência adoptada pelo Governo contra zonas abandonadas.

As populações pedem a instauração dum diálogo com os habitantes destas localidades às quais as autorida­des devem atribuir maior atenção, resolvendo os seus problemas relativos nomeadamente ao emprego.

A localidade de Sakiet Sidi Youssef, situada na fronteira entre a Tunísia e a Argélia, foi palco do derramamento de sangue de tunisinos e de argelinos durante a guerra de li­bertação argelina de 1954 a 1962. Aviões franceses lançaram, a 8 de Fevereiro de 1958, raides selvagens contra a cidade e o seu mercado popular, bem como contra a sua escola.