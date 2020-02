Mundo

ONU alerta para “risco” de aumento da violência

O emissário das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, alertou, quarta-feira, o Conselho de Segurança para o “risco iminente” de aumento da violência no Noroeste sírio, após declarações recentes da Turquia e da Rússia.

Enviado de Guterres lamenta a falta de progressos na Síria

Fotografia: DR

Numa reunião mensal do órgão executivo da ONU sobre a Síria, Pedersen lamentou não poder “relatar qualquer progresso para acabar com a violência no Noroeste ou relançar o processo político”.

Apesar de contactos intensos, “nenhum acordo” foi al-cançado entre Moscovo e An-

cara e, “pelo contrário”, as declarações mais recentes “sugerem um risco iminente de escalada”, adiantou o emissário.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recebeu uma advertência severa de Moscovo, após ter ameaçado lançar em breve uma ofensiva militar na Síria contra as forças leais a Bashar al-Assad na região de Idlib (Noroeste).

Erdogan reiterou o seu ultimato ao Governo de Damasco para que até final deste mês se retire das zonas dos postos de observação de Ancara naquela província.

“Estes são os nossos últimos alertas (…) Podemos surgir numa noite sem aviso. Para ser mais explícito, está iminente uma operação em Idlib”, ameaçou o Chefe de Estado turco num discurso em Ancara. A Rússia, aliada do Governo sírio, reagiu imediatamente. Uma tal operação seria “a pior das opções”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Lembrando que cerca de 900 mil pessoas foram deslocadas na zona, o secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, precisou que “mais de 500 mil delas são crianças”. “As pessoas fo-

gem em condições atrozes”, denunciou na reunião do Conselho de Segurança.