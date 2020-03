ONU diz que 550 mil pessoas estão a passar fome no lesotho

Angola fora do Programa “Plus Basketball” da FIBA

Angola, país com maior número de títulos continentais e participação em provas mundiais nos escalões de formação, não consta do roteiro do programa “Plus Basketball” da Federação Internacional (FIBA). Pela excelência do trabalho, a Federação Angolana (FAB) é considerada das melhores em África, porém, num contexto diferente do actual, o que exige a revisão do “status”.