Mundo

ONU e UE financiam paz em Moçambique

A União Europeia (UE) anunciou, na sexta-feira, a assinatura de um acordo de parceria com as Nações Unidas para financiar com dois milhões de euros o apoio à aplicação do acordo de paz e reconciliação em Moçambique, até 2022.

O Presidente e o líder da Renamo assinaram o acordo de paz

Fotografia: Dr

“Este financiamento parte de um esforço amplo dos parceiros de Moçambique de contribuir para um futuro de paz e reconciliação, sem retorno das hostilidades entre o Governo e a Renamo (Resistência Nacional Moçambicana)”, anunciou a delegação da UE em Maputo, em comunicado.

O acordo, assinado entre a UE e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projectos (UNOPS), surge na sequência dos 60 milhões de euros anunciados pela então Alta-representante Federica Mogherini, em Agosto de 2019, durante a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momade.

O projecto vai “apoiar directamente o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), assegurando que antigos combatentes recebam assistência necessária na transição para a reintegração na comunidade”.

“Para a União Europeia, a assinatura deste acordo com a UNOPS representa mais um passo nos esforços visando um ambiente de estabilidade, reconciliação e paz, com importantes benefícios económicos, políticos e sociais para Moçambique e também os países vizinhos e a região como um todo”, acrescenta.

O secretariado para o Apoio ao Processo de Paz, entidade autónoma estabelecida para apoiar o processo, fará a gestão do projecto em coordenação com a UNOPS, num prazo de implementação de 18 meses, acrescenta o comunicado, sem mais detalhes.