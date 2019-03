Mundo

ONU encerra escritório de direitos humanos no Burundi

O escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) no Burundi foi encerrado por pressão governamental, depois de 23 anos a funcionar naquele país que continua marcado por alegados desaparecimentos forçados, violência sexual e violação das liberdades, informou hoje a organização, segundo refere a AFP.

Fotografia: DR

“Lamentamos profundamente ter que fechar o nosso escritório no Burundi, depois de uma presença de 23 anos no país”, disse a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, em comunicado.

Na nota, Michelle Bachelet sublinhou os progressos alcançados no respeito pelos direitos humanos graças a esta estrutura das Nações Unidas, lamentando que muitos desses progressos tenham sido postos em “grave risco” desde 2015.

Na verdade, o escritório está encerrado desde 28 de Fevereiro mas só agora as Nações Unidas confirmaram oficialmente o seu encerramento, depois de se terem frustradas várias tentativas mas o manter aberto.

O fecho ocorreu depois de, em Dezembro do ano passado, o Burundi ter pedido à organização que abandonasse o país, meses após o então chefe daquele organism no país, Zeid al-Hussein, ter definido o Burundi como “um dos maiores matadouros de seres humanos” do mundo.

O escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas no Burundi foi criado em 1995, no contexto de violações massivas de direitos humanos após o assassínio do então Presidente Melchior Ndadaye.

Em Outubro de 2016, o Governo do Burundi suspendeu toda a cooperação com as Nações Unidas, o que, segundo Bachelet, representou “um obstáculo para o pessoal deslocado no país e impediu a investigação de denúncias de violações dos direitos humanos”.

“Apesar do encerramento, continuaremos a explorar outras formas de trabalhar para melhorar a situação e apoiar a promoção e protecção dos direitos humanos” no Burundi, disse.