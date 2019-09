Mundo

ONU exorta o Governo a cumprir data da votação

A secretária-geral assistente para África do Departamento de Operações de Paz das Na-ções Unidas, Bintou Keita, disse, durante a reunião do Conselho de Segurança do organismo, que terminou à madrugada de ontem, que o país tem de cumprir a data estabelecida para o acto eleitoral e deve aprimorar medidas de transparência e o desenvolvimento de uma estratégia para as eleições, no sentido de responder à "desconfiança generalizada" na política guineense.

As eleições presidenciais na Guiné-Bissau devem ocorrer no dia 24 de Novembro no país

Bintou Keita considerou que a comunidade internacional deve dar apoio financeiro e “contribuição instrumental” para a realização das eleições presidenciais de 24 de Novembro e, se necessário, para a segunda ronda, em 29 de Dezembro, para pôr fim ao “ciclo político de instabilidade” que dura desde 2015.

A secretária-geral assistente para África do Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas sublinhou que o processo eleitoral tem desafios, entre os quais o registo dos eleitores que não tiveram oportunidade de votar nas eleições legislativas, realizadas em Março, que rondou os 25 mil.

O representante permanente da Guiné-Bissau junto da ONU, Fernando Delfim da Silva, declarou que o Go-verno está comprometido com a realização de eleições credíveis e transparentes, e lembrou que o cenário político actual está afectado pela maior apreensão de droga da história do país, em 2 de Setembro, de 1,8 toneladas de cocaína. Segundo o diplomata, as eleições presidenciais serão uma oportunidade para o povo guineense “renovar a legitimidade” das instituições do país.

A quantidade de droga apreendida no início do mês demonstra a dimensão de como o país é “atractivo” para os traficantes, devido à fragilidade das instituições e “vulnerabilidade geográfica”, afirmou Fernando Delfim da Silva, considerando que os vizinhos africanos lidam com os mesmos problemas do crime organizado e tráfico de droga.

O representante plenipotenciário junto da ONU ma-nifestou a necessidade de reforço da cooperação com as Nações Unidas no combate ao tráfico de droga, um dos maiores problemas do país, com uma parceria entre Gover-no e o Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Fernando Delfim da Silva pediu ao Conselho de Segurança que se encontrem formas de aumentar a capacidade das instituições nacionais, que operam em condições “extremamente precárias”.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas declarou que as eleições presidenciais na Guiné-Bissau deverão ser o fim de um ciclo político instável e devem garantir segurança e inclusão.

Segundo a Lusa, os membros do Conselho de Segurança destacaram também que a Guiné-Bissau é o primeiro Governo “inclusivo” e “equilibrado” da África Ocidental, devido às oito ministras e três secretárias de Estado que fazem 35 por cento dos membros do Executivo. A ONU indicou também que as eleições presidenciais, em Novembro, são mais uma oportunidade para demonstrar uma “liderança inclusiva”.



Período pós-eleições

O Conselho de Segurança advertiu que a dificuldade será gerir o período pós-eleitoral, quando serão necessá-rias reformas constitucionais, e apelou para que as “tendências” dos actores políticos de pôr em causa o resultado das eleições sejam dissipadas.

Os Estados-membros com assento no Conselho de Segurança expressaram profunda preocupação pelo elevado número e grau de gravidade de crimes relacionados com as drogas, assim como pela possibilidade de estas actividades criminosas serem utilizadas para financiamento de actividades terroristas

Por fim, a ONU destacou a determinação da Polícia guineense e das forças de segurança em neutralizar o problema das drogas, e disse que o controlo da segurança e estabilidade deve ser assegurado também pelo Grupo P5, ONU, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), União Africana, União Europeia e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS) promete ter um papel importante na realização das eleições presidenciais.

O actual mandato da UNI-OGBIS vai até 28 de Fevereiro do próximo ano, mas requer-se uma diminuição gradual das actividades até ao encerramento, previsto para 31 de Dezembro de 2020.