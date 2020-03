Mundo

ONU quer ouvir África sobre a Guiné-Bissau

Numa cerimónia que decorreu na Presidência da República, em Bissau, Umaro Embaló deu posse ao novo Governo a quem pediu que não se sirva dos bens públicos, combata a corrupção e o tráfico de droga

O autoproclamado Presidente, Umaro Sissoco Embaló, Conferiu posse ao novo Governo

A Organização das Nações Unidas (ONU), quer ouvir ideias dos países africanos sobre como lidar com a situação da Guiné-Bissau e admite novas consultas, este mês, sobre o país, disse, hoje, à Lusa, o presidente do Conselho de Segurança.

"Estamos a fazer alguns arranjos, mas estamos à espera que os países africanos apresentem algumas ideias sobre como lidar" com os recentes desenvolvimentos na Guiné-Bissau, afirmou o representante permanente da China junto da ONU e presidente do Conselho de Segurança no mês de Março, Zhang Jun.

O representante chinês indicou que este órgão da ONU ainda não falou sobre os recentes desenvolvimentos na Guiné-Bissau, como a tomada de posse simbólica de Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país, a demissão do Governo de Aristides Gomes ou a ocupação de instituições do Estado por militares.

Desta forma, Zhang Jun adiou qualquer declaração para "depois de novas consultas" com os restantes 14 países que constituem o Conselho de Segurança da ONU, assegurando que a Organização está "definitivamente a trabalhar".

Em 28 de Fevereiro, o Conselho de Segurança ONU aconselhou os actores políticos da Guiné-Bissau a conterem-se de "acções e declarações que possam quebrar o processo político ou fazer escalar tensões" e pediu reformas da Constituição e da Lei Eleitoral, assim como reformas no sector da Defesa e Segurança e no sector Jurídico.

A ONU tem reiterado o apoio à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que ontem voltou a ameaçar a Guiné-Bissau com novas sanções e criticou as forças de Defesa e de Segurança de se imiscuírem na esfera política.



Combate à corrupção e ao tráfico de droga

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, recomendou, segunda-feira ao final da tarde, a Nuno Nabian que o Governo não se sirva dos bens públicos, combata a corrupção e o tráfico de droga.

Segundo a Lusa, num discurso proferido na cerimónia de tomada de posse do Governo liderado por Nuno Nabian, na Presidência da República, em Bissau, Umaro Sissoco Embaló deixou várias recomendações, nomeadamente tolerância zero à corrupção, ao narcotráfico, ao nepotismo e ao facilitismo.

“Porque este Estado pertence a todos os filhos da Guiné-Bissau e este Governo não se vai servir dos bens públicos para enriquecer”, garantiu Umaro Sissoco Embaló, autoproclamado Presidente na semana passada, quando ainda decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça.

Salientando que vai retomar o lema “dinheiro do Estado nos cofres do Estado, utilizado pelo Presidente cessante, José Mário Vaz, Umaro Sissoco Embaló disse que quem “precisar de dinheiro ou quiser dinheiro deve assinar ficha no Real Madrid ou no Barcelona, referindo-se aos salários milionários ganhos pelos jogadores daqueles clubes de futebol espanhóis”.

“Temos de arranjar dinheiro para pagar aos professores, que é a grande prioridade. A política deste Governo é fazer homens com escola. Um homem que não tem escola é um homem dentro de um envelope“, referiu Umaro Sissoco Embaló, declarado vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições. O general recomendou igualmente ao Governo que seja dialogante, renuncie à violência e não faça ataques, “nem caça ao homem”.

“Ninguém está acima da lei e apesar da pressão nós temos o dever de construir a Guiné-Bissau e somos nós guineenses que temos de construir a terra e temos de renunciar à cultura do ódio, de rejeição, continuou.

Umaro Sissoco Embaló deixou, também, uma palavra aos militares, cujas chefias estiveram igualmente presentes na cerimónia de tomada de posse, salientando que mostraram que são republicanos.

“Distanciaram-se da política, não fazem política e ficaram nos quartéis e mostraram que o grande problema da Guiné-Bissau é no sector político e vou dizer-lhes para continuarem assim, porque os militares fazem parte da sociedade. Tenho orgulho destes cinco últimos anos.

Numa situação muito atormentada, os militares mantiveram-se sempre nos quartéis, destacou.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse simbolicamente como Presidente guineense na quinta-feira passada..

Após estas decisões, registaram-se movimentações militares, com militares a ocuparem várias instituições de Estado, incluindo a rádio e a televisão públicas, de onde os funcionários foram retirados e as emissões suspensas.