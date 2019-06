Mundo

ONU reforça presença na província de Ituri

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou o reforço da presença dos Capacetes Azuis na província de Ituri, nordeste da República Democrática do Congo (RDC), por considerar “frágil” a segurança da população local, foi ontem divulgado num comunicado citado pela AFP.

Forças da MONUSCO em missão na região Nordeste da RDC

Fotografia: DR

De acordo com o portal local de notícias “Actualite.cd”, o tenente-coronel Claude Raoul Djehoungo, porta-voz militar da Missão das Nações Unidas na RDC (Monusco), a prioridade da missão é a província de Ituri, onde a situação de segurança permanece frágil em Djugu, Mahagi Bunia e arredores, por causa da violência que continua a atingir a população civil.

Durante uma conferência de imprensa realizada em Kinshasa, Djehoungo disse que o dispositivo de segurança foi reforçado na província de Ituri, com o estabelecimento de uma equipa adicional com helicópteros de combate com um triplo objectivo: continuar a garantir a protecção das populações com uma presença preventiva e dissuasora, facilitar o acesso da ajuda aos deslocados internos com grande necessidade e estar ao lado das Forças Armadas Congolesas na luta contra os autores da violência.

“Deve ser lembrado que o nosso dispositivo na área é de cerca de mil homens para cobrir um território de mais de 65.658 quilómetros quadrados. A Monusco está determinada a fazer todos os esforços para apoiar as autoridades civis e militares no seu compromisso de trazer a paz e a estabilidade na região”, reforçou.

Segundo os dados da Agência de Refugiados das Nações Unidas, desde o início de Junho, a intensa violência intercomunitária no território de Djugu forçou mais de 300 mil pessoas a fugir e buscar refúgio nos territórios vizinhos.

O governador da província do Ituri, Jean Bamanisa Saidi, disse que os conflitos armados fizeram mais de 160 mortos e milhares de feridos só entre 10 e 12 de Junho deste ano na região.