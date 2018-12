Mundo

ONU condena violência nas regiões anglófonas dos Camarões

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (HCDH) condenou ontem, a onda de violência nas regiões anglófonas do Sudoeste e Noroeste dos Camarões.

Fotografia: DR

“Condenamos fortemente os abusos cometidos contra as populações das regiões do Nordeste e do Sudoeste dos Camarões”, disse o porta-voz do Alto Comissariado daquela organização, Ravina Shamdasani, durante uma conferência de imprensa organizada em Genebra.

Segundo a responsável, o ACDH está preocupado com o aumento da violência nas regiões do Sudoeste e Nordeste dos Camarões, por causa de sequestros, assassinatos e execuções extrajudiciais efectuados pelas forças da ordem. O Alto Comissariado reitera a vontade de trabalhar com o Governo dos Camarões, inclusive, por meio de uma missão de avaliação

nas referidas duas zonas do país.