ONU decide assinalar centenário de Mandela

Cyril Ramaphosa, que substituiu Jacob Zuma à frente do ANC, predispôs-se a um combate político bastante agressivo e perigoso, sobretudo porque dentro do seu próprio partido existem figuras implicadas em esquemas de corrupção, como ele reconheceu quando prometeu tornar de novo o ANC a maior força política do país o mais rápido possível.

Ramaphosa predispôs-se a enfrentar uma luta dura dentro e fora do ANC para vencer as eleições

Ramaphosa, sem se referir a nomes nem a processos em que estejam implicados militantes do partido, disse que o ANC sofreu nos últimos anos ataques “terríveis” que prejudicaram os programas e enfraqueceram a “força da sua imagem, preenchida de conquistas e glórias”.

O ambiente político na África do Sul registou momentos de grande tensão com cisões e aproximações de políticos, as quais alteraram todo o mosaico do campo de acção dos partidos.

Cyril Ramaphosa, de 65 anos, foi eleito na segunda-feira para a liderança do ANC, no poder desde 1994, sucedendo a Jacob Zuma, que, nessa altura, tem a sua imagem bastante contestada. Zuma, nos últimos anos, tem estado muito concentrado em provar a sua inocência em actos de corrupção, e que deles tenha resultado o sofrimento de milhões de sul-africanos. Existe uma ala no ANC que defende o seu afastamento das actividades públicas, para não prejudicar o partido nas próximas eleições, a serem realizadas dentro de dois anos.

Esta apreciação não é unânime e está a dividir o partido. Cyril Ramaphosa tem a dura tarefa de unir o partido histórico até às presidenciais previstas para 2019.



O actual cenário

O actual cenário na África do Sul começou a ser desenhado nas eleições municipais de 2016, quando anunciavam que Jacob Zuma estava a perder a simpatia dos seus pares e a admiração do povo.

Era o início do declínio que agora mostra o quanto está desgastado o ANC e como os sues militantes esão divididos. A situação política é mais instável desde o tempo do apartheid para o ANC. Perante as acusações de corrupção e as diferenças internas, ganhou um adversário político de grande admiração pelo menos nos sul-africanos mais jovens: Julius Malema.

Malema, agora líder do partido radical de esquerda Combatentes pela Liberdade Económica (EFF), emergiu como uma figura chave no ambiente política nacional.

Para contornar a situação, Jacob Zuma arranjou uma série de estratégias, algumas passaram por pequenas alianças, as quais permitiram ganhar fôlego e preparar os combates políticos que se seguiram. Nesse período, o confronto entre Zuma e Malema marcou sobremaneira a política na África do Sul, abrindo, pela primeira vez, fracturas graves na personalidade de um presidente que via cair o seu carisma dia após dia. Malema, outrora protegido de Zuma, virou as costas ao ANC e converteu-se num dos seus principais críticos. O novo líder do partido, Cyril Ramaphosa, prometeu trazer todos aqueles que quiserem ajudar a fazer o ANC um partido forte, justo e que trabalha para o bem de todos os sul-africanos. Ramaphosa reconhece que isso só será possível com um combate a corrupção, sem olhar a meios nem a rostos, para levantar a economia do país.

O ANC tem uma missão difícil, uma vez que no campo político nenhum partido está disposto a fazer qualquer forma de aliança, apesar de o novo líder dar mostras de seriedade e honestidade,que grangeou ao longo dos anos, quando andou mergulhado no mundo dos negócios. Cyril Ramaphosa passou de sindicalista a um empresário forte, e, agora, quer usar essa sua capacidade económica para “empurrar” o país a patamares de grande capacidade produtiva.

Ainda assim, é ao ANC e particularmente a Ramaphosa, como novo líder, que têm de assumir o desafio perante o país e aos sul-africanos e vencer as próximas eleições. A oposição está atenta e já começou a delinear, também, a sus estratégia de vitória, que passa, obviamente, pelo debrrube do ANC do poder. “Estamos felizes pelo facto de sermos os primeiros a colocar o ANC, a mais arrogante de todas as organizações, numa posição de humildade. Por nossa causa, a liderança do ANC anda a correr às voltas como uma galinha sem cabeça”, disse nesses termos, Julius Malema, o mais recente rival do ANC na cena política sul-africana.

A possibilidade de uma vitótia nas próximas eleições ainda é maior para o ANC, mas perante o quadro inegável de grande desgaste do partido, Ramaphosa e pares terão de fazer um trabalho extenuante para recuperar o capital perdido e dobrar as forças da oposição, como prometeu, perante os 5000 militantes, Cyril Ramaphosa.



ONU presta homenagem a Nelson Mandela

A Assembleia-Geral da ONU decidiu assinalar o 100.º aniversário do nascimento de Nelson Mandela com uma cimeira de alto nível focada na paz mundial antes da reunião anual de líderes em Setembro de 2018.

Adoptada na sexta-feira, sem votação, a resolução diz que a Cimeira da Paz Nelson Mandela vai incluir discursos de altos responsáveis da ONU, da Comissão da União Africana e de Estados-membros, de acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press.

A resolução evoca a dedicação do líder anti-apartheid na promoção da resolução do conflito, nas relações inter-raciais, direitos humanos, reconciliação e igualdade de género. Em 2009, a Assembleia-Geral da ONU estabeleceu 18 de Julho como “Dia Internacional de Nelson Mandela”, data de nascimento do histórico líder sul-africano, instando o Mundo a assinalar a efeméride fazendo a diferença nas comunidades em que se inserem. Um dos políticos mais conhecidos e respeitados do Mundo, Nelson Mandela, também conhecido como Madiba, morreu a 5 de Dezembro de 2013 aos 95 anos, vítima de doença prolongada após uma pneumonia reincidente.

Nelson Mandela, que esteve preso 28 anos (1962-1990), acusado de sabotagem e luta armada contra o Governo racista da África do Sul, tornou-se em 1994 no primeiro Presidente negro do país, ao ser eleito nas primeiras eleições livres e multi-raciais. O primeiro Presidente eleito após o fim do apartheid recebeu em 1993 o Nobel da Paz juntamente com Frederik de Klerk, governou a África do Sul até 1999 e tornou-se num dos principais estadistas do século XX, como referência na luta contra a segregação racial, e é visto pelos seus compatriotas como o patriarca da “nação do arco-íris”.

Após o fim do mandato, Nelson Mandela voltou-se para a causa de diversas organizações sociais e de direitos humanos.