ONU e UA exigem definição sobre futuro de Joseph Kabila

Victor Carvalho

A desilusão que se abateu sobre todos quantos acompanham os mais recentes desenvolvimentos da situação política na República Democrática do Congo (RDC), depois do discurso que Joseph Kabila proferiu quinta-feira no Parlamento, está reflectida num comunicado conjunto emitido ontem pelas Nações Unidas e pela União Africana.

No discurso à Nação, o Chefe de Estado congolês prometeu respeitar a Constituição

Fotografia: DR

Nesse comunicado, as duas organizações exigem que Joseph Kabila defina, de uma vez por todas, se vai ou não se candidatar a um novo mandato. Ou seja, tanto a ONU como a União Africana querem saber se as eleições de 23 de Dezembro marcarão uma transferência do poder ou se, pelo contrário, serão marcadas pela ilegalidade caso o Presidente insista num novo mandato.

“As eleições devem levar à transferência pacífica e democrática do poder, conforme a Constituição”, refere o comunicado conjunto das duas instituições internacionais, que implicitamente negam a Joseph Kabila a possibilidade de se candidatar pela terceira vez consecutiva.

Este comunicado surge na sequência do discurso do Presidente Kabila à Nação, proferido quinta-feira no Congresso (Assembleia Nacional e Senado) no qual se esperava que o Chefe do Estado congolês se pronunciasse sobre o seu futuro político. No referido discurso Joseph Kabila prometeu, mais uma vez, respeitar a Constituição sem esclarecer o seu futuro político, cinco meses antes da eleição presidencial de 23 de Dezembro de 2018 que vai eleger o seu sucessor. Mas, a verdade é que tanto as Nações Unidas como a União Africana querem saber até que ponto o Presidente congolês está disposto a cumprir a palavra dada de não se recandidatar, em obediência ao que está estipulado na Constituição do país no que se refere à limitação de mandatos.



Expectativas frustradas

Há pouco mais de uma semana, o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, referiu num encontro com responsáveis da União Africana que tinha recebido “garantias seguras” de que Joseph Kabila iria aproveitar o discurso de quinta-feira para anunciar uma série de “decisões importantes”.

Mas, naquilo que pode ter sido uma resposta indirecta ao optimismo de Guterres, Joseph Kabila proferiu no tão esperado discurso que “não serão as acusações gratuitas e infundadas, nem as pressões e ameaças veladas, sanções arbitrárias e injustas, que nos vão desviar do caminho que traçamos nós mesmos, de forma voluntária e livre”.

Para ajudar ainda mais a confusão – e à indefinição sobre o seu futuro político – no mês passado o Presidente congolês lançou uma mega plataforma eleitoral, chamada Frente Comum para o Congo (FCC), que agrupa a Maioria presidencial, personalidades políticas saídas da oposição que são membros do Governo e personalidades independentes, como é o caso do professor catedrático, Elikia Mbokolo, residente em França. Atenta a toda esta situação e enquanto não fica claramente definido se Kabila vai, ou não, ser candidato à sua própria sucessão, a oposição não está parada e entre as personalidades que já anunciaram que se vão apresentar nas urnas está o antigo braço directo de Kabila, Moïse Katumbi, condenado a três anos de prisão.

Jean-Pierre Bemba Gombo, que foi recentemente libertado pelo Tribunal Penal Internacional da condenação de crimes de guerra e crimes contra a Humanidade na República Centro Africana, é outro potencial candidato às eleições de 23 de Dezembro. Em Kinshasa, o porta-voz do maior partido da oposição, a congolesa, União para a Democracia e o Progresso Social (UDPS) Augustin Kabuya, também falou do discurso de Kabila e prometeu “uma reacção musculada” para este fim de semana. A directora para África da organização Human Right Watch, Ida Sawyer, considerada “persona non grata” na RDC por causa das suas anteriores tomadas de posição, exigiu mais pressão interna e externa para obrigar Kabila a definir a sua posição em relação às próximas eleições.Resta agora saber até quando terá espaço de manobra política suficiente para continuar a resistir às pressões para que se defina em relação ao seu próprio futuro politico.