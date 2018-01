Mundo

ONU exige inquérito às mortes de civis

O Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu às autoridades da República De­mocrática do Congo para fazerem “investigações credíveis” após a morte de pelo menos seis pessoas durante a dispersão de manifestações proibidas.

Secretário-Geral da ONU lança apelo à contenção na RDC

Fotografia: Zacharias Abubeker | AFP

Numa declaração emitida segunda-feira pela Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco) e feita na sede da ONU, em Nova Iorque, António Guterres exorta também “as forças de segurança congolesas a exercer moderação” e “exige o pleno respeito pelos lugares de culto”.

Além disso, o responsável, citado pela agência noticiosa AFP, exige que os criminosos “sejam levados à justiça”. Seis pessoas morreram no domingo em Kinshasa, durante a dispersão de manifestações proibidas pelas autoridades e realizadas em resposta a um apelo de um colectivo católico, contra a manutenção no poder do Presidente Joseph Kabila, de 46 anos, segundo dados da Monusco. As mortes ocorreram em Kinshasa, segundo a Monusco, acrescentando que também houve feridos e detenções registadas em todo o país.

As forças de segurança usaram gás lacrimogéneo e munições reais nestas dispersões. A onda de violência na República Democrática do Congo já causou 49 feridos, tendo 94 pessoas sido detidas, segundo o porta-voz da Monusco, Florence Marchal. As marchas foram organizadas pelo Comité Laico de Coordenação, apo­iado por diversas denominações religiosas. O propósito era reclamar a aplicação do acordo de São Silvestre, que inclui a convocatória para às eleições gerais e a saída de Kabila, cujo mandato expirou a 20 de Dezembro de 2016. O porta-voz da polícia, coronel Mwanamputu assegurou que “homens bem identificados chamaram bandidos (jovens delinquentes violentos), para manifestar-se” ao mesmo tempo que os fiéis católicos.