Mundo

ONU quer formação para ex-combatentes

As Nações Unidas estão a preparar uma formação qualificada para os ex-combatentes ninjas que fizeram a guerra no departamento (província) de Pool, no sul do Congo, anunciou sexta-feira o perito da ONU, Glaucia Boyer.

Boyer, perito das Nações Unidas em questões de Desarmamento, Desmobilização e Integração (DDR), e actualmente em visita oficial ao Congo, falava na sequência de um encontro com a ministra congolesa do Ensino Técnico e Profissional, da Formação Qualificada e Emprego, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes.

A visita de Glaucia Boyer ao Congo inscreve-se no quadro da busca de meios de assegurar a desmobilização, o desarmamento e sobretudo a reintegração dos ex-combatentes, recentemente saídos das matas.

A componente formação esteve no centro do encontro entre Fylla Saint-Eudes e o perito da ONU.

Vários ex-combatentes ninjas vão beneficiar de um painel de formações qualificadas que o Ministério do Ensino Técnico e Profissional e da Formação Qualificada e Emprego poderá oferecer.

Glaucia Boyer chegou ao Congo a 22 de Janeiro para uma missão de avaliação técnica e apoio ao Governo congolês na elaboração do programa de DDR dos ex-combatentes ninjas-nsiloulou, previsto no acordo de cessar-fogo e cessação de hostilidades no Departamento de Pool de 23 de Dezembro de 2017.