ONU quer substituir grupos armados por força conjunta

Bairro de Salupembe com mais uma escola

A população do bairro de Salupembe, arredores da sede municipal do Cachiungo, 65 quilómetros da cidade do Huambo, vai ganhar, dentro de oito meses, uma escola do ensino primário, com sete salas de aula, cujas obras arrancaram com a colocação da primeira pedra, pela governadora Joana Lina.