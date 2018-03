Mundo

ONU reafirma apoio à estabilidade na RCA

A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a ONU reiteraram recentemente, em Bangui, a sua determinação em apoiar as iniciativas africanas de paz e de desenvolvimento da República Centro Africana (RCA).

Ao falar no final de uma missão conjunta efectuada de 15 a 17 de Março, o secretário-geral da Comunidade Económica dos Estados da África Central, Ahmad Allam-Mi, e o representante especial do Secretário-Geral da ONU para a África Central (UNOCA), François Louncény Fall, reafirmaram o seu apoio à iniciativa africana para a paz e a reconciliação na RCA, pelos progressos registados na aplicação do seu roteiro.

Allam-Mi e Louncény Fall encorajaram as autoridades centro-africanas a continuar a concluir com celeridade os contactos com todos os protagonistas, com vista a uma solução rápida e definitiva da crise na RCA.

Depois de condenarem a persistência dos ataques contra a população civil, o pessoal humanitário e os capacetes azuis, em comunicado publicado sábado, Allam-Mi e Louncény Fall, lançaram um apelo à União Africana, às Organizações inter-governamentais e aos países da sub-região, bem como aos parceiros internacionais a apoiarem a iniciativa africana.

O comunicado pede às partes em conflito para observarem uma cessação imediata das hostilidades, deporem as armas e procurarem as vias para uma solução pacífica da crise.

Allam-Mi e Louncény Fall saudaram as promessas dos parceiros em relação à RCA.