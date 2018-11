ONU vai sancionar tentativas para impedir aplicação de acordos

1º de Agosto cumpre obrigação

O 1.º de Agosto encostou-se ontem ao Petro de Luanda, Kabuscorp do Palanca, Sagrada Esperança, Progresso Sambizanga e Saurimo FC no topo da tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, com quatro pontos, após vitória sobre o Desportivo da Huíla, por 2-0, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em jogo da segunda jornada.