Operação das forças de segurança causa morte a quatro jihadistas no Níger

Quatro terroristas mortos e um outro capturado é o balanço de uma operação das Forças de Defesa e Segurança, que responderam ao rapto de um chefe tribal no departamento de Torodi (sudoeste), fronteiriço com o Burkina Faso.

No fim-de-semana, os rebeldes sequestraram Ha-midou Hangadoumbo, chefe da aldeia de Bolsi 2, localizada a 90 quilómetros a oeste de Torodi, antes de se dirigirem para a fronteira do Burkina Faso, tendo o exército nigerino, em colaboração com a população, iniciado uma operação de busca para encontrá-lo e, eventualmente, neutralizar os agressores.

Naquela operação, que só ontem terminou, morreu um agente da Polícia e três civis ficaram feridos, segundo uma fonte policial que não deu informações sobre o chefe tribal sequestrado.

O ataque ocorreu numa zona em estado de emergência desde 30 de Novembro, de modo a travar as acções cada vez mais intensas dos grupos jihadistas.

Sublinhe-se que aquela zona ocidental do Níger faz parte da região das “três fronteiras” (Níger, Mali e Burkina Faso, que se tornou, nos últimos anos, o palco para operações de grupos terroristas que realizam ataques mortais naqueles países contra as forças armadas e os civis.

De acordo com as fontes oficiais, antes deste último ataque, pelo menos cinco agentes das forças nigerinas foram mortos e outros três ficaram feridos em várias acções terroristas efectuadas naquela zona desde Novembro. Além disso, um padre italiano, Pierluigi Maccalli, foi sequestrado em Setembro por indivíduos armados, sem que tenha sido encontrado até ao momento.

As forças de segurança nigerinas lançaram, desde o início de Novembro, a “operação Saki” em toda a zona fronteiriça entre os três países com o objectivo de rastrear os diferentes grupos armados que ali actuam.