Mundo

Oposição na RCA formaliza coligação

A Coligação da Oposição Democrática 20-20 (COD 20-20), uma aliança de vários partidos da oposição da República Centro-Africana, criada em Novembro, foi oficializada ontem, antecipando as eleições gerais do final do ano.

Fotografia: DR



Segundo a AFP, a COD 20-20 foi formalizada com a assinatura de uma lista por 14 partidos políticos da oposição, que esperam que esta cresça nos próximos meses.

Além dos tradicionais partidos da oposição, como o partido do antigo Presidente François Bozizé, o Kwa Na Kwa (KNK), ou os partidos dos antigos primeiros-ministros Anicet-Georges Dologuélé, a União para a Renovação da Centro-Africana (URCA), e Nicolas Tiangayedo, a Convenção Republicana para o Progresso Social (CRPS), a coligação abrange partidos opositores mais recentes.

A coligação pretende “defender e monitorizar questões de paz, segurança e liberdades civis” na RCA, noticiou, por sua vez, a Rádio France Internationol (RFI). A presidência da aliança política será rotativa, sendo que Anicet-Georges Dologuélé assume a primeira liderança da coligação, que tem como foco as eleições gerais no final deste ano.

“A nossa vocação é conquistar o poder. A oposição define-se no Parlamento e na vida quotidiana. Os políticos da oposição estão a reagrupar-se para tomar medidas de oposições democráticas contra o poder”, referiu o presidente da coligação, citado pela imprensa.

Anicet-Georges Dologuélé acrescentou que cada um dos membros “toma posições de forma isolada”, o que resulta num enfraquecimento das suas posições.

“Ao juntarmo-nos, formamos um bloco poderoso, uma vez que unimos as nossas energias e as nossas vozes”, vincou o líder da oposição. Entre os signatários da missiva encontra-se o antigo primeiro-ministro Mahamat Kamoun, líder do recém-criado partido Be Afrika ti é Kwè.

Segundo a RFI, a coligação está a avaliar a possibilidade de uma única candidatura para as eleições presidenciais deste ano. A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados agrupados na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim. Um acordo de paz foi assinado em Cartum, Sudão, em Fevereiro do mesmo ano pelo Governo e por 14 grupos armados.