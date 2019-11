Mundo

Oposição reconhece gravidade da situação

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), maior partido da oposição, salientou, ontem, que as medidas para a prevenção e combate à criminalidade, anunciadas pelo Governo, são um sinal de que a situação de insegurança no país “é grave”, noticiou a Lusa.

O Primeiro-Ministro Ulisses Correia anunciou medidas

Fotografia: Dr

Em conferência de imprensa, o líder da bancada parlamentar do PAICV explicou que as decisões do Governo são um “sinal de reconhecimento” sobre a gravidade da situação de insegurança em Cabo Verde.

“Todos os cabo-verdianos deverão ficar cientes que o Governo reconheceu, pela primeira vez, que há uma situação difícil no que se refere à segurança do país”, afirmou Rui Semedo, explicando que foram anunciadas medidas para tentar resolver a “questão da insegurança”.

O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva anunciou, há dias, 14 medidas para combater a criminalidade urbana no país, entre elas a revisão da lei das armas e o agravamento de penas em caso de reincidência. As medidas foram anunciadas após uma reunião alargada sobre segurança realizada no Palácio do Governo, na Praia, ilha de Santiago, com a participação dos ministros responsáveis pelos sectores da Administração Interna, Justiça e Trabalho.

Segundo o governante, a reunião teve como foco o reforço da prevenção e combate a crimes de furto e de roubo com recurso à violência ou a armas, incluindo o tráfico interno de drogas e o uso de armas.

“São crimes que têm causado maior alarme social e que mais contribuem para o sentimento generalizado de insegurança”, notou Ulisses Correia e Silva, que deu conta de um conjunto de “acções prioritárias” que vão ser implementadas para aumentar a eficácia da acção policial, judicial e da autoridade municipal.

Entre as iniciativas está a revisão da lei de armas, onde muitos crimes são cometidos por armas de fogo e por ex-reclusos, pelo que vai haver um agravamento da penaS.