Mundo

Oposição apela à greve para boicotar eleições

A oposição togolesa apelou ontem, em Lomé, à realização de uma greve geral para boicotar as eleições legislativas previstas para 20 de Dezembro, no dia em que arrancou a campanha eleitoral. Domingo, a coordenadora da coligação de 14 partidos da oposição, Brigitte Adjamagbo-Johnson, explicou nas redes sociais que a greve visa travar eleições fraudulentas.

Fotografia: DR

No dia seguinte, o Togo foi palco de manifestações maciças convocadas por aquela plataforma eleitoral. Tratou-se das terceiras manifestações em duas semanas, com o objectivo de exigir a recomposição da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) e a retomada de todas as actividades já levadas a cabo por aquela instituição.

Numa entrevista concedida à imprensa local, o ministro da Função Pública reafirmou que as eleições terão mesmo lugar no dia 20 de Dezembro. Em Setembro de 2017, milhares de pessoas invadiram as ruas de Lomé e de várias grandes cidades, para exigir a demissão do Presidente Faure Gnassingbé, no poder desde 2005, depois da morte do pai Gnassingbé Eyadema, que dirigiu o país durante 38 anos.