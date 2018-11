Oposição apela ao boicote à posse de Presidente Biya

Zaire espera colher 417.865 toneladas

A previsão de colheita do Zaire no ano agrícola, que decorre de Outubro a Março 2019, é de 417.865 toneladas, sobretudo de milho, jinguba, feijão manteiga e macunde, anunciou ontem o director da Agricultura, Pecuária e Pescas do governo províncial, na abertura do ano agrícola, na localidade do Impanga, cerca de 35 quilómetros da cidade do Soyo.