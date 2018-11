Mundo

Oposição apela ao boicote à posse do Presidente Biya

O Movimento de Renascimento Camaronês (MRC, oposição), apelou ao boicote à cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito Paul Biya, como forma de protesto pela detenção de vários dos seus quadros directivos, noticiou a Prensa Latina.

O apelo foi feito pelo candidato presidencial derrotado Maurice Kamto, no âmbito de um programa de resistência nacional de uma semana, contra o mandatário de 81 anos, que iniciará nos primeiros dias deste mês de Novembro o seu sétimo mandato consecutivo.

Maurice Kamto, um professor e ex-ministro delegado no Ministério da Justiça, assegura que ganhou as eleições nas quais obteve cerca de 14 por cento dos sufrágios, enquanto que Biya registou mais de 71 por cento, segundo a Comissão Eleitoral.

A segunda volta, realizada em princípios de Outubro, foi caracterizada pela abstenção e a baixa participação no noroeste e sudoeste do país, regiões habitadas pela comunidade anglófona, com a qual o Governo central, de maioria francófona, está confrontado, tendo as eleições sido declaradas justas e credíveis pelos observadores internacionais e a União Africana (UA).

No final de semana passada, porta-vozes de partidos da oposição disseram que vários dos seus membros e simpatizantes foram detidos pela Polícia enquanto participavam em marchas pacíficas na capital e na cidade portuária de Douala.