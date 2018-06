Mundo

Oposição cabo-verdiana questiona sobre Fundos de combate à seca

A oposição cabo-verdiana considerou “um grande recuo” a inclusão de Cabo Verde na lista de países a necessitar de assistência alimentar e quer saber o destino dos fundos mobilizados para resposta à seca e ao mau ano agrícola.

“A inclusão de Cabo Verde nesta lista é um grande recuo. Verificamos que, apesar dos alertas e dos avisos do PAICV, da oposição em geral e da própria população, o Governo insiste em não ouvir e em continuar a propalar que o plano está a ter efeitos positivos na vida das populações”, afirmou.

A presidente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, falava em conferência de imprensa realizada na cidade da Praia.

A dirigente sustentou que o programa de mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola, para o qual o Governo mobilizou junto dos parceiros internacionais 10 milhões de euros, não está a ter impacto no terreno e nas comunidades. “É preciso saber que destino foi dado a esse dinheiro, que beneficiários em cada ilha, que concelhos e que apoio para as famílias. Temos verificado que os criadores não estão a poder salvar o gado, os agricultores já perderam grande parte das suas culturas e as famílias vão ficando cada vez em piores condições de vida”, disse a líder do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde.