Oposição diz que Governo está a mentir sobre a saúde do Presidente Ali Bongo

O Partido da União Nacional, principal força da oposição gabonesa, acusou o Governo de evasão, duplicidade e mentiras sobre o estado de saúde do Presidente Ali Bongo, internado num hospital da Arábia Saudita, noticiou a Prensa Latina.

Presidente Ali Bongo

Fotografia: DR

As alegações foram difundidas num texto que circula poucas horas depois de as autoridades emitirem um comunicado, segundo o qual o mandatário cumpre os seus deveres constitucionais, melhora e recupera as suas funções vitais.

O mistério sobre a saúde de Bongo começou no passado dia 24 de Outubro, quando viajou para o reino saudita para participar num fórum económico, ao qual não assistiu porque foi internado num centro médico por causa da “fatiga extrema”, segundo as primeiras informações da imprensa oficial.

Há dois dias, um porta-voz oficial admitiu que após exames médicos que mostraram uma hemorragia interna, Bongo foi operado e que o primeiro-ministro Emmanuel Issoze Ngondet, viajaria para a Arábia Saudita, à frente de uma delegação, para reunir-se com o Chefe de Estado, as autoridades do reino árabe e os médicos que o assistem.