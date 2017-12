Mundo

Oposição é acusada de tentativa de golpe

As autoridades da Guiné Equatorial anunciaram ter travado quinta-feira uma tentativa de golpe de estado contra o Presidente Obiang Nguema.

Fontes oficiais equatorianas revelaram à agência EFE, em Paris, que “o instigador do golpe” é “o número um” do principal partido de oposição na Guiné Equatorial, Cidadãos para a Inovação (CI), Gabriel Nsé Obiang Obono, que terá contado “com a cumplicidade da oposição no exílio” - nomeadamente da Coligação da Oposição para a Restauração de um Estado Democrático na Guiné Equatorial (CORED), cujo líder histórico é Severo Moto.

Segundo as fontes da EFE, as forças governamentais detiveram “cinquenta pessoas”, que se presume terem estado implicadas na tentativa frustrada de golpe.Sem citar nomes, as fontes relataram que um general tentou “derrubar” o Chefe de Estado com uma operação perto da localidade de Kye-Ossi, na fronteira com os Camarões, mas quando a tentativa falhou, ele fugiu, embora o seu motorista tenha sido detido.