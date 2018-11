Mundo

Oposição escolhe amanhã candidato único na Suíça

A oposição congolesa marcou uma reunião para sexta-feira, em Genebra, onde deverá escolher um candidato comum para as eleições presidenciais de 23 de Dezembro.

O candidato Félix Tshisekedi tem sido apontado como favorito

Fotografia: DR

A oposição congolesa marcou uma reunião para amanhã, em Genebra, onde deverá escolher um candidato comum para as eleições presidenciais de 23 de Dezembro.

Inicialmente prevista para se desenrolar na Guiné-Conacri, a reunião ficou finalmente marcada para a Suíça, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a nomeação de um candidato e um programa comum que represente os sete principais partidos da oposição no pleito do próximo mês.

Depois do encontro realizado em finais de Outubro na cidade de Pretória, representantes dos líderes dos sete principais partidos da oposição congolesa decidiram, primeiro, eleger Paris como local do encontro, depois foi transferido para Conacri e foi final e definitivamente agendado para amanhã em Genebra.

Segundo alguns observadores, a escolha de Genebra tem a ver com a intenção de escolher um país neutro para a realização do encontro e que não possa ser depois considerado suspeito de ter influenciado a eventual escolha de um candidato único.

Na reunião, espera-se que estejam os líderes efectivos desses sete partidos e não os seus representantes, como sucedeu recentemente em Pretória. Por esse facto, são esperados amanhã em Genebra, Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzi-

to, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Freddy Matangulu e Vital Kamerche.