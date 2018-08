Mundo

Oposição está preocupada com andamento da governação

Victor Carvalho

O principal partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV está preocupado com alguns sectores da governação e usou o parlamento para pedir ao governo que "fale a verdade" sobre os índices de desenvolvimento do país, que disse serem "desastrosos". O governo respondeu e disse que a "herança era pesada", mas garante que o país está no "bom caminho"

O debate político em Cabo Verde está aceso, com os diferentes partidos a esgrimirem os seus argumentos no respeito pela vida democrática, onde as opiniões são expressas de modo claro para que os cidadãos as possam entender.

Esta semana, o parlamento foi o cenários que os diferentes protagonistas políticos falassem do actual estado do país, dando assim expressão aquilo que entendem ser as principais preocupações da população.

A líder parlamentar do PAICV, principal partido da oposição em Cabo Verde, Janira Hopffer Almada, questionou o governo sobre os actuais índices de desenvolvimento do país, mostrando-se "apreensiva" pelos dados que diz ter em seu poder.

Janira Hopffer Almada, usou o palanque do parlamento para dizer que o desempenho de alguns sectores do governo deixam o seu partido "apreensivo", destacando o aumento da dívida pública que "deixa perceber que a nossa situação económica é pouco saudável".

"A competitividade no país vem caindo, sobretudo em indicadores como as infraestruturas, a saúde e o ensino primário, o ensino superior e a formação profissional, o mercado financeiro e o mercado de consumo, as tecnologias, a inovação e o ambiente de negócios", apontou.

Relativamente à seca que assola o país, Janira Almada disse que as suas consequências "são gravíssimas" e tendem a ser piores por "inabilidade e descaso" do Governo, a quem pede para que adopte "medidas apropriadas" para "aliviar o desespero" da população.

Como consequência da seca motivada pela falta de chuva, o país torna-se vulnerável a uma série de situações de perigo, como o dos incêndios que a semana passada devastou o Planalto Leste da ilha de santo Antão.

As chamas não chegaram a atingir habitações, mas por medida de precaução alguns moradores foram aconselhados a saírem das suas casas.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, visitou as zonas atingidas pelo incêndio, acompanhado pelo ministros da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e da Administração Interna, Paulo Rocha.

Janira Almada considera que as consequências da falta de chuva tendem a ser ainda piores por \"inabilidade\" do Governo. Anteriormente, já o líder da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), o terceiro partido no Parlamento, António Monteiro, tinha dito que o país continua a sofrer de alguns males e que o Governo vai bem no seu discurso, mas não no percurso de governação do país.

