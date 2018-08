Mundo

Oposição está preocupada com curso da governação

Victor Carvalho

O debate político em Cabo Verde está aceso, com os diferentes partidos a esgrimirem os seus argumentos no respeito pela vida democrática, onde as opiniões são expressas de modo claro para que os cidadãos as possam entender.

Esta semana, o Parlamento foi o cenário para que os diferentes protagonistas políticos falassem do actual estado do país, dando assim expressão aquilo que entendem ser as principais preocupações da população.

A líder parlamentar do PAICV, principal partido da oposição em Cabo Verde, Janira Hopffer Almada, questionou o Governo sobre os actuais índices de desenvolvimento do país, mostrando-se “apreensiva” pelos dados que diz ter em seu poder.

Janira Hopffer Almada, usou o palanque do Parlamento para dizer que o desempenho de alguns sectores do Governo deixa o seu partido “apreensivo”, destacando o aumento da dívida pública, que “deixa perceber que a nossa situação económica é pouco saudável”.

“A competitividade no país vem caindo, sobretudo em indicadores como as infra-estruturas, a saúde e o ensino primário, o ensino superior e a formação profissional, o mercado financeiro e o mercado de consumo, as tecnologias, a inovação e o ambiente de negócios”, apontou.

Relativamente à seca que assola o país, Janira Hopffer Almada disse que as suas consequências “são gravíssimas” e tendem a ser piores por “inabilidade e descaso” do Governo, a quem pede para que adopte “medidas apropriadas” para “aliviar o desespero” da população.

Como consequência da seca motivada pela falta de chuva, o país torna-se vulnerável a uma série de situações de perigo, como o dos incêndios que a semana passada devastou o Planalto Leste da ilha de Santo Antão.

As chamas não chegaram a atingir habitações, mas por medida de precaução alguns moradores foram aconselhados a saírem das suas casas.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, visitou as zonas atingidas pelo incêndio, acompanhado pelos ministros da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e da Administração Interna, Paulo Rocha.

Janira Hopffer Almada considera que as consequências da falta de chuva tendem a ser ainda piores por “inabilidade” do Governo.

Anteriormente, já o líder da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), o terceiro partido no Parlamento, António Monteiro, tinha dito que o país continua a sofrer de alguns males e que o Governo vai bem no seu discurso, mas não no percurso de governação do país.



Governo refuta acusações

Para o Governo, as críticas da oposição não fazem grande sentido, uma vez que se está numa fase de gestão de uma situação herdada dos15 anos de governação do PAICV que considera ter sido “claramente má”.

Rui Figueiredo Soares, líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), defende o que o Governo tem vindo a fazer e sublinha que a situação está a melhorar de forma gradual, mas “absolutamente incisiva”.

Ao responder aos dois partidos da oposição, Rui Soares salientou que o optimismo e a confiança aumentaram, dando como exemplo a subida do Produto Interno Bruto em 2017 de 4 por cento, que “reflecte um crescimento efectivo de 2,9 por cento em comparação com 2015”, sublinhando que a dívida pública, que mereceu reparos da parte de Janira Almada, terá baixado para 126,5 por cento.

“Estes dados são suficientemente claros para demonstrar que a conjuntura económica continua a ser favorável, traduzindo-se na criação de mais empregos, de mais rendimentos para as famílias e de mais negócios para o país”, disse Rui Figueiredo Soares.

Criticando a “leitura pessimista, catastrófica, errada e enganadora” do PAICV, o líder parlamentar do MpD reconheceu que existem problemas, mas salientou que não devem conduzir ao pessimismo nem ao descrédito.