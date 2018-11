Mundo

Oposição exige formação imediata do novo Governo

Pouco mais de 24 horas depois de o Presidente Evaristo de Carvalho ter garantido aos são-tomenses que vai respeitar os prazos constitucionais para a formação do futuro Governo, no seguimento do processo eleitoral, a oposição acaba de desafia-lo a iniciar de imediato as auscultações para a indigitação de um novo primeiro-ministro e posterior formação do Executivo, mesmo antes da tomada de posse da nova Assembleia Nacional, prevista para o próximo dia 22.

Fotografia: DR

"Transferimos a responsabilidade para o Presidente da República, para que inicie as conversações com os partidos políticos no sentido da formação de um novo Governo, mesmo antes da tomada de posse da Assembleia Nacional no dia 22, como manda a Constituição", disse Jorge Mo Jesus, do MLSTP-PSD numa conferência de imprensa, citado pelas agências internacionais.