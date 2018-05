Oposição quer regularização extraordinária de estrangeiros

Importação de açúcar aumentou em um terço

O açúcar foi o produto mais importado por Angola no quarto trimestre de 2017, com 121.621 toneladas, ou mais 32,34 por cento que as 91.898 toneladas do mesmo período de 2016, de acordo com dados do Boletim Estatístico do Conselho Nacional de Carregadores (CNC) referente aos três últimos meses do ano passado.