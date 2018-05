Oposição sul-africana faz balanço negativo

Chico Banza feliz pela convocatória

O avançado Chico Banza, do Leixões de Portugal, mostrou-se satisfeito hoje com a sua chamada à Selecção Nacional de Honras, para a disputa da 18.ª edição do torneio do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (Cosafa), a ter lugar de 27 deste mês a 9 de Junho, na cidade de Polokwane, província de Limpopo, África do Sul.