Mundo

Ossufo Momade eleito presidente da Renamo

Victor Carvalho

O general Ossufo Momade venceu folgadamente a corrida para a presidência da Renamo com quase o dobro dos votos conseguidos pelo segundo classificado, Elias Dhlakama, irmão do antigo líder histórico Afonso Dhalakama, falecido a meio do ano passado nas matas da Gorongosa.

O novo líder interinou o partido após a morte do fundador Afonso Dhlakama em Maio

Fotografia: DR

O congresso que proclamou a nova liderança política do maior partido da oposição em Moçambique decorreu debaixo de uma enorme tempestade que dificultou as comunicações com o exterior e fez antecipar em um dia as eleições para a presidência da Renamo.

Depois de ter apresentado já em pleno congresso a sua candidatura, contrariando o que dizem os estatutos da Renamo, que estabelecem que os concorrentes deveriam apresentar a intenção até uma semana antes do início da reunião magna, Ossufo Momade será o cabeça de lista do partido para as eleições deste ano contando com o decisivo apoio da ala militar, que mais obstáculos tem levantado em relação à im-plementação dos acordos de paz discutidos e assinados por Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama.

Poucos minutos antes do início da votação, o candidato Hermínio Morais resolveu retirar-se da corrida, endossando o seu apoio a Ossufo Momade, dando-lhe o pleno apoio dos militares.

A opção por Ossufo Momade mostra, claramente, que ele conseguiu conquistar a confiança dos militares, que continuam a dominar a linha política do partido, expressa numa estratégia de sucessivas novas exigências ao Presidente Filipe Nyusi nos derradeiros passos do processo de pacificação do país.

Ainda não é claro se o novo presidente da Renamo vai continuar a residir na Gorongosa ou se optará por se instalar em Maputo. A ala militar tem insistido em considerar que o futuro presidente deveria continuar a residir na Gorongosa, de modo a “marcar a diferença em relação à Frelimo” e no respeito pelo que dizem ser a “herança do líder histórico”.

Originário de Nampula e de etnia macua, Ossufo Mo-made fez parte do Exército governamental antes de transitar para a Renamo nos anos 80, sendo o próximo cabeça de lista do principal partido da oposição nas eleições previstas para este ano.

No fim-de-semana, o novo presidente da Renamo preside na Gorongosa à primeira reunião da nova direcção política do partido.



Ataques continuam

Enquanto isso, as autoridades anunciaram ontem que sete pessoas foram mortas a tiro por um grupo armado no Posto Administrativo de Ulumbi, na província de Cabo Delgado.

Trata-se do terceiro ataque ao Posto desde que grupos armados começaram a realizar actos de violência em vários distritos de Cabo Delgado desde Outubro de 2017.

Na sequência da onda de ataques na província de Cabo Delgado, populares barricaram ontem várias estradas e realizaram ao mesmo tempo manifestações na sede do distrito de Palma.

Os ataques têm aconteci-do fora da zona de implantação de fábricas e outras in-

fra-estruturas das empresas petrolíferas que vão explorar gás natural, na península de Afungi, distrito de Palma, e cujas obras avançam com normalidade.

Em finais do mês passado, o Ministério Público juntou mais cinco nomes à lista de cerca de 200 pessoas que estão em julgamento acusadas de estarem envolvidas nos ataques armados em Cabo Delgado.

Numa outra região do país, dois homens foram ontem linchados por populares, com recurso a objectos contundentes, na cidade de Chókwè, sul de Moçambique, acusados de roubos em residências.

Um terceiro homem ficou gravemente ferido pela população, tendo escapado à morte devido à intervenção da Polícia. Na sequência dos incidentes, duas pessoas foram detidas pelas autoridades por suspeita de terem instigado a população a atacar os três homens.

A detenção levou a população a amotinar-se durante algumas horas junto ao co-mando da Polícia da cidade.

Por outro lado, a Polícia deteve um homem suspeito de tentar traficar 17 adolescentes, com idades entre os 12 e os 20 anos na província da Zambézia, no centro do país. Os adolescentes foram aliciados com promessas de bolsas de estudo na cidade da Beira, capital da província de Sofala, não sendo a primeira vez que casos semelhantes acontecem nesta região.