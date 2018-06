Padre rapper está proibido de celebrar missa por um ano

Sérvia e Brasil discutem acesso aos oitavos-de-final

As selecções da Sérvia e do Brasil discutem hoje às 19h00, no Estádio Spartak de Moscovo, em partida referente à última jornada do Grupo E, a passagem para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol, Rússia’2018.