PAIGC acusa imprensa francesa de “manipulação”

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) acusou, quinta-feira, a imprensa francesa em Bissau de “manipulação” e de estar ao “serviço do Senegal”.

Guineenses aguardam pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça sobre recurso eleitoral

“O PAIGC está incrédulo pela forma como a AFP e a RFI (serviço em francês) estão a tratar a notícia na Guiné-Bissau”, afirmou Óscar Barbosa, porta-voz do PAIGC e também membro do bureau político e do secretariado nacional, refere a Lusa.

Óscar Barbosa referia-se a uma série de notícias divulgadas pela imprensa francesa em Bissau, reproduzidas internacionalmente, que indicam que Umaro Sissoco Embaló foi considerado vencedor das eleições presidenciais pelo Supremo Tribunal de Justiça.

“Não há um vencedor e a imprensa francesa está ao serviço do Senegal”, lamentou Óscar Barbosa.

O Supremo Tribunal de Justiça guineense decidiu, sobre o contencioso eleitoral apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira, que alega que houve fraude eleitoral na segunda volta das presidenciais, que sem a acta de apuramento nacional dos resultados não pode analisar o ”mérito da causa” e ordenou à Comissão Nacional de Eleições (CNE) que cumprisse com o procedimento previsto na lei eleitoral.

Em resposta ao Supremo Tribunal de Justiça, a CNE disse que a acta de apuramento nacional estava feita, mas que carecia de assinaturas.

A CNE reuniu depois em sessão plenária para assinar a acta de apuramento nacional, tendo estado presentes 18 pessoas, 10 das quais assinaram o documento, que foi, segundo fonte daquele organismo, ainda ontem enviada para o Supremo Tribunal de Justiça.

Depois deste procedimento, o PAIGC tem 48 horas, segundo a Lei Eleitoral, para entrar com um processo no âmbito do contencioso eleitoral.

Segundo um jurista contactado pela Lusa, o Supremo Tribunal de Justiça pode também decidir continuar a analisar o processo de contencioso anterior tendo recebido a acta de apuramento nacional, que exigiu que fosse entregue.



ONU satisfeita com processo

A vice-secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz, Rosemary di Carlo, afirmou, quinta-feira, que as Nações Unidas estão satisfeitas por ver que as “incertezas eleitorais” estão a ser resolvidas pelos meios legais, referiu a Lusa.

“Estamos muito satisfeitos por ver que a Guiné-Bissau realizou eleições pacíficas e que, apesar das incertezas em relação aos resultados eleitorais, estamos também satisfeitos por ver que as partes estão a tentar resolver a disputa de forma legal e através dos meios legais”, afirmou Rosermary di Carlo.

A vice-secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz falava no palácio presidencial, em Bissau, depois de um encontro com o Chefe de Estado cessante, José Mário Vaz, a quem foi felicitar pelo cumprimento do seu mandato.

Rosemary di Carlo disse também que a Organização das Nações Unidas está a acompanhar a situação política na Guiné-Bissau não só através da sua missão no terreno, mas também através de contactos com os restantes parceiros internacionais do país, principalmente a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise política que o país tem vivido nos últimos anos.

O Conselho de Segurança da ONU deverá analisar a situação do país em Fevereiro, data em que termina o mandato da Missão Integrada da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, que deve encerrar até Dezembro de 2020.

Durante a sua estada de várias horas em Bissau, a vice-secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz teve encontros com o presidente do Parlamento e o Governo e deverá ainda realizar reuniões com Umaro Sissoco Embaló e Domingos Simões Pereira.

Segundo os resultados provisórios da Comissão Nacional de Eleições, Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), venceu o escrutínio com 53,55 por cento dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), conseguiu 46,45, tendo recorrido dos resultados junto do Supremo Tribunal de Justiça.