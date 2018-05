Mundo

Países precisam de união contra o crime organizado

O director da Polícia Judiciária cabo-verdiana considera que o crime organizado está a fragilizar os Estados e a controlar mercados, populações e territórios, defendendo uma acção “concertada” e “enérgica” dos países para o seu combate.

Autoridades falam em elevados índices de corrupção

Fotografia: DR

“Dado ao elevado poder de corrupção, de ameaça e de extorsão, o crime organizado fragiliza as economias e o poder dos Estados e, aos poucos, vai assumindo o controlo dos mercados, populações e dos territórios onde actua”, disse António Sebastião Sousa. O director da PJ falava durante a conferência “Criminalidade Organizada”, que assinala os 25 anos da organização e que reuniu esta semana, na cidade da Praia, peritos cabo-verdianos e estrangeiros para debaterem e analisarem um "fenómeno que está a ganhar grande proporção mundial”.

António Sebastião Sousa assinalou que as principais “ameaças” surgem do facto de a criminalidade organizada saber “tirar proveito das fragilidades” dos Estados para “abalar os seus alicerces e usurpar as suas funções”, passando a actuar como um “poder não legítimo”. Admitiu que nenhum país é capaz de enfrentar sozinho esta realidade, em larga medida, por causa da capacidade de “desterritorialização do crime”.

“Por isso, para o seu combate é necessária uma acção conjunta, enérgica e concertada dos diversos Estados afectados directa ou indirectamente por este fenómeno”, sustentou.

A troca rápida de informações, cumprimento dos mandados de apreensão de bens e detenção dos suspeitos, integração e cumplicidade entre polícias, Ministério Público e Tribunais são alguns dos pressupostos elencados por António Sebastião Sousa para uma visão global “do quadro montado pelas organizações internacionais de crime organizado”. O Procurador Geral da República de Cabo Verde, Óscar Tavares, sublinhou, por seu lado, a necessidade de um “sistema judicial mais bem organizado”, e uma Polícia Judiciária “capaz de superar desafios”, nomeadamente ao nível da prevenção e da cooperação com outros órgãos de polícia e com as equipas conjuntas e pluridisciplinares.