Mundo

Parlamento aprova revisão da Lei da Defesa Nacional

A Assembleia da República (AR) de Moçambique aprovou hoje, na especialidade, a revisão da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que introduz a "Justiça Militar", noticiou a Lusa.

Fotografia: DR

A lei foi aprovada com 135 votos a favor da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder. Os 42 deputados da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, votaram contra o documento, enquanto os 14 do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido e com o menor número de assentos, se abstiveram.

A proposta de revisão da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique já tinha sido votada na generalidade na quinta-feira, com os votos a favor da Frelimo, contra da Renamo e abstenção do MDM.

A Renamo entende que o conceito de Justiça Militar introduzido pela revisão da lei abre espaço para que sejam criados tribunais militares no país, o que viola a Constituição da República.

O ministro da Justiça, Assuntos Religiosos e Constitucionais, Joaquim Chissano, rejeitou a alegação da Renamo, assinalando o compromisso do Governo com o Estado de direito democrático.

Na mesma sessão, a Assembleia da República de Moçambique votou a favor da nomeação de Lúcia Ribeiro para o cargo de presidente do Conselho Constitucional (CC) moçambicano, ratificando dessa forma a proposta feita no dia 24 de Junho pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.



Missão de defender a paz

No final da sessão, a presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, afirmou em Maputo que o país tem, doravante, a missão de manter a paz para se concentrar no desenvolvimento económico e no bem-estar.

Verónica Macamo destacou o compromisso nacional com a estabilidade política e social, quando falava no encerramento da sessão extraordinária e da VIII Legislatura da Assembleia da República.

A presidente do Parlamento moçambicano congratulou-se com a aprovação, na quarta-feira, da Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, por ser um documento fundamental para a estabilidade política e militar do país.

“Com a aprovação da Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, reiteramos o nosso compromisso com a paz, unidade nacional e reforço da nossa jovem democracia”, frisou Verónica Macamo.