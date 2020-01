Mundo

Parlamento da Tunísia rejeita Governo islamita

Os deputados tunisinos recusaram, sexta-feira, a confiança ao Governo proposto pelo candidato do partido de inspiração islamita Ennahdha, Habib Jemli. Ao fim de uma longa sessão de debates, 72 membros da Assembleia de Representantes do Povo pronunciaram-se favoravelmente, 134 contra e três abstiveram-se.

Fotografia: DR

Ficam assim relançadas as negociações para conseguir formar um Governo, três meses depois de se terem realizado as eleições legislativas.

Habib Jemli nomeado, em meados de Outubro para formar Governo, após a vitória do Ennahdha nas legislativas do mesmo mês, por maioria relativa, passou dois meses a consultar partidos, sindicatos e personalidades nacionais sem conseguir convencer formações políticas suficientes para uma coligação. Em 23 de Dezembro anunciou a decisão de formar um Governo de independentes devido a disputas entre as partes, algumas das quais terão imposto condições para participar no Governo.

Em 2 de Janeiro, o Primeiro-Ministro da Tunísia, Habib Jemli, designado pelo partido de inspiração islamita Ennahdha, anunciou a composição do Governo formado por personalidades independentes, após o fracasso das negociações com os partidos políticos.

Vários membros do Governo, que tinha de ser aprovado pelo Parlamento, não são conhecidos pela opinião pública. O Executivo é composto por 28 ministros, incluindo quatro mulheres.