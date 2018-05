Mundo

Parlamento aprova reforço da segurança a magistrados

A Assembleia da República de Moçambique aprovou ontem por consenso o reforço das medidas de protecção dos magistrados judiciais e a redução das férias judiciais de dois para um mês.

As medidas constam de alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e à Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, aprovadas pelas três bancadas parlamentares. Ao abrigo das inovações introduzidas no estatuto, os magistrados judiciais e os seus familiares mais próximos, passam a gozar de protecção especial, caso as circunstâncias o justifiquem. Os comandantes da polícia que não proverem segurança aos magistrados em situação de necessidade incorrem no crime de desobediência.

O Conselho Superior da Magistratura Judicial passa a poder deslocar provisoriamente magistrados e as suas famílias de locais, onde a sua vida ou integridade física estejam em perigo, para áreas que ofereçam melhor protecção. As mudanças preconizadas prevêem igualmente a criação de uma comissão para os magistrados, que irá avaliar as necessidades de protecção especial para os juízes.

As regras sobre a reforma e jubilação de magistrados passam a ser mais flexíveis, para assegurar a substituição de juízes e garantir a continuidade da função jurisdicional como serviço público. Ao abrigo das alterações à Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, as férias judiciais diminuem de dois para um mês, passando a ser gozadas apenas em Fevereiro e não neste mês de Março como acontecia anteriormente.

Os tribunais distritais passam a ter competência para decidir, sobre pedidos de liberdade condicional, baixando esta competência dos tribunais provinciais.