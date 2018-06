Parlamento burkinabe aprova abolição da pena de morte

Cadetes estudam Cuito Cuanavale

Um total de 100 cadetes das Forças Armadas Angolanas (FAA) da academia do Lobito, província de Benguela, realizaram durante dois dias junto do memorial à vitória da Batalha do Cuito Cuanavale, várias sessões de estudos sobre o sistema de defesa utilizado pelas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), que travou a invasão do exército sul-africano.