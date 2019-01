Mundo

Parlamento decide adiar a eleição de novos juízes

O Parlamento são-tomense, por proposta do seu presidente Delfim Neves, adiou para o próximo dia 17 a eleição de juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional (TC), que estava agendada para a sessão plenária da última quinta-feira, por falta de candidaturas apresentadas pela Acção Democrática Independente (ADI), indicou fonte parlamentar.

Fotografia: DR

Antes, o Parlamento são-tomense tinha aprovado um projecto de resolução que fez cessar as funções dos cinco juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, eleitos todos na anterior legislatura apenas com votos da ADI, e orientou para que se-jam nomeados novos juízes respeitando a representação proporcional do actual Parlamento, na sequência das eleições legislativas de 7 de Outubro passado. O projecto foi aprovado com 28 votos a favor do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e da coligação PCD-UDD-MDFM e 19 contra, sendo 17 da Acção Democrática Independente (ADI) e dois do Movimento Caué. Oito deputados do ADI não participaram nesta sessão plenária.

A sessão plenária de quinta-feira deveria eleger cinco juízes para o TC, sendo dois indigitados pela ADI, dois pelo MLSTP-PSD e um pela coligação dos três partidos (PCD-UDD-MDFM).

Face à recusa da ADI de avançar com candidatos, o MLSTP concordou que o assunto deveria ser adiado, entendendo que “as condições não estão criadas para se conservar esse ponto na ordem do dia”.

Enquanto isso, o Governo nomeou Américo Soares de Barros para o cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) e Maribel Rocha para directora da Polícia Judiciária, indica um comunicado do Conselho de Ministros.