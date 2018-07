Mundo

Parlamento do sudão do sul aprova prorrogação do mandato de salva Kiir

O Parlamento sul-sudanês votou, em Juba, a prorrogação do mandato do Presidente Salva Kiir até 2021, na impossibilidade de realizar-se este ano as eleições presidenciais.

Fotografia: DR

Na opinião de alguns analistas, esta medida pode afectar as conversações de paz em curso destinadas a porem fim aos quase cinco anos de guerra civil no país.

Kiir está no poder desde a independência do Sudão do Sul, em 2011, e devido à eclosão do conflito armado em 2013, as eleições de 2015 não foram realizadas. No mês passado, o mandatário assinou um acordo com o seu principal rival, Riek Machar, no qual ambos concordaram decretar um cessar-fogo permanente, e prometeu a este último que retomaria o seu posto de primeiro vice-presidente do país.

A guerra civil, que eclodiu devido à rivalidade existente entre os dois políticos, deixou dezenas de milhares de mortos, além de milhões de deslocados.

O acordo que ambos assinaram recentemente em Entebbe, Uganda, pode marcar um passo nos novos esforços mediados por alguns estadistas da região para trazer a paz e uma divisão do poder entre as duas facções, com vista

a pôr fim à guerra civil.