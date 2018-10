Mundo

Parlamento escolhe primeiro-ministro

O “parlamento popular”, designado Sibaya, escolheu no fim-de-semana o novo primeiro-ministro de eSwatini, ex-Swazilândia, a última monarquia absolutista em África, em que o rei Mswati é o líder autocrático do país mais pequeno no continente e no Hemisfério Sul.

O monarca de eSwatini, que pode vetar as medidas aprovadas pelo Parlamento com duas câmaras e nomeia o primeiro-ministro, demais membros do Governo, deputados, senadores e juízes, havia convidado o povo a ajudar a escolher o chefe do Governo, que substitui Subusiso Barnabas Diamini, falecido em Setembro, com 76 anos.

“No fim- de- semana direi quem é a pessoa que será o primeiro-ministro, mas vou ouvir as vossas opiniões e a decisão será tomada com base no que disserem”, disse Mswati, acrescentando que esperava “contribuições” na Sibaya.

O novo chefe do Governo, que trabalhará de perto com o Parlamento eleito em Setembro último, terá como principal tarefa a implementação do plano de desenvolvimento “A Visão de eSwatini 2020”.

É a primeira vez que o rei recorre ao “parlamento popular” no processo de designação do primeiro-ministro, o que é visto por alguns habitantes do país de pouco mais de 17 mil quilómetros quadrados, como uma abertura democrática.

Outros cidadãos de uma nação com uma população estimada em um milhão de habitantes referem que o rei Mswati mantém um poder absoluto e sublinham que não se vislumbra qualquer mudança nos tempos mais próximos.

Desde 1986 que o rei é soberano e controla todos os negócios rentáveis. Todos os grupos de defesa da democracia foram banidos e os líderes acabaram por ser processados por alta traição e terrorismo.

O reino de eSwatini, antiga colónia britânica rodeada pela África do Sul obteve a Independência há 50 anos.