Mundo

Parlamento levanta estado de emergência

O Parlamento etíope levantou esta terça o estado de emergência, instaurado a 16 de Abril, por seis meses, após a demissão do primeiro-ministro Hailemariam Desalegn, anunciou a agência de notícias da Etiópia.

O Parlamento, reunido no período da manhã, votou a favor do levantamento do estado de emergência, devido a “relativa estabilidade e a calma” que reina no país, nomeadamente, desde a tomada de posse do novo primeiro-ministro, Abiy Ahmed, em Abril.