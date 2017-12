Futuro do andebol é jogado no Huambo

O Grupo Desportivo 4 de Abril, da Lunda-Sul, e o Atlético Clube da Madeira, de Luanda, são as duas primeiras equipas a entrar em cena, no próximo dia 4 de Janeiro, no Pavilhão Anexo, na cidade do Huambo, em partida a contar para a primeira jornada do Campeonato Nacional de juvenis masculinos.