Partido de Omar al-Bashir considera a dissolução um acto de “Governo ilegal” Partido de Omar al-Bashir considera a dissolução

um acto de “Governo ilegal”. O partido do Presidente destituído do Sudão, Omar al-Bashir, acusou, sábado, as autoridades de transição no país, que classificou de “Governo ilegal”, de o terem dissolvido e quererem confiscar os bens para resolver a crise económica.

“A ideia de contar com os bens do partido, se é que existem, não é mais do que um escândalo moral, uma falência intelectual e um fracasso total de um Governo ilegal”, publicou o Partido do Congresso Nacional (NCP) na página do Facebook, segundo a Reuters.

Na sexta-feira, o novo Conselho Soberano no poder e o Governo do Primeiro-Ministro Abdalla Hamdok dissolveram o NCP e confiscaram todos os bens, proclamando uma lei intitulada “desmantelamento do regime de 30 de Junho de 1989”.

No texto, detalhou-se que “nenhum símbolo do regime ou do partido está autorizado na actividade política durante 10 anos”. Omar al-Bashir, que chegou ao poder em 1989, graças a um golpe de Estado apoiado pelos islamitas, dirigiu o Sudão durante 30 anos. Destituído pelos militares a 11 de Abril depois de meses de contestação popular inédita, o ex-Presidente está detido em Cartum.