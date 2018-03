Mundo

Partido da oposição designa candidato às presidenciais

O presidente em exercício do principal partido da oposição no Zimbabwe, Nelson Chamisa, foi investido quinta-feira, em Harare, candidato às eleições presidenciais previstas para esse ano, noticiou a AFP. “O Conselho Nacional do partido confirmou Nelson Chamisa como seu verdadeiro líder e candidato às eleições presidenciais de 2018”, anunciou um porta-voz do Movimento para uma Mudança Democrática.