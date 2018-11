Partido maioritário exige saída de deputado do PAICV

Direcção do MPLA aprecia o programa de actividades

O secretariado do Bureau Político do MPLA apreciou ontem a versão final do programa alusivo ao 62º aniversário da fundação do MPLA, cujo acto central terá lugar, a 8 de Dezembro, na cidade do Wako-Kungo, capital do município da Cela, província do Cuanza-Sul.