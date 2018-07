Partidos políticos acusados de falta de transparência

Domant do Bengo está na liderança dos despedimentos

A equipa do Domant FC do Bengo é a recordista em chicotadas psicológicas na presente edição do Girabola, visto que Gil Martins é o terceiro treinador à frente do leme, depois dos despedimentos de Francisco André “Kito” e Manuel de Oliveira “Nguami”, por força dos maus resultados no campeonato.