Mundo

Pastor nigeriano é acusado de violar menor sul-africana

Timothy Omotoso, um pastor nigeriano de 60 anos, está a ser julgado por um tribunal sul-africano pela acusação de violação de uma jovem de 14 anos de idade.

Fotografia: DR

Tal como sucedeu noutras ocasiões, como por exemplo no julgamento do atleta olímpico Óscar Pistorius, as sessões têm sido transmitidas em directo e em canal aberto pela televisão sul-africana, com uma audiência que atingiu índices inimagináveis.

Desse modo, as atenções de milhões de sul-africanos estão coladas aos pequenos ecrãs que transmitem, por vezes com pormenores sórdidos, tudo o que se passa dentro das quatro paredes de uma sala de audiências de um tribunal da cidade costeira de Port Elizabeth, onde o pastor possuía uma igreja no interior da qual se terão passado os actos de violação da jovem que na altura dos factos teria 14 anos de idade, mas que actualmente já conta com 22.